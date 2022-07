Kuningatar Elisabetin kruunajaismekko esillä Lontoossa – nähty vain kolme kertaa 69 vuoden aikana

Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden kunniaksi Britanniassa avataan näyttely, joka on omistettu päivälle, jolloin kuningatar astui valtaistuimelle 70 vuotta sitten, kertoo Vanity Fair.

Windsorin linnassa aukeavassa näyttelyssä tullaan näkemään muun muassa kaula- ja korvakorut, joita kuningatar käytti kruunajaispäivänään sekä kaksi muotokuvaa. Kenties kiinnostavin ja tärkein nähtävyys kuitenkin on kuningattaren kruunajaismekko. Sir Norman Hartnelin suunnittelema asu on ollut nähtävillä ainoastaan kolmesti 69 vuoden aikana. Kruunajaispuku asetetaan näytille yhdessä luonnosten, maalausten, historiallisten esineiden sekä upeimpien kuninkaallisten korujen kanssa.

ullstein bild - Imagno/ All Over Press

ullstein bild - Imagno/ All Over Press

Museon kuraattori Caroline de Guitaut kertoi People-lehdelle antamassa haastattelussa, että kyseinen mekko on varmasti yksi tärkeimmistä 1900-luvulla valmistetuista mekoista.

– Se on suuri pala brittiläistä muotoilua. Arvokkaiden kankaiden ja kauniiden kirjailujen yhdistelmä on todella Hartnellin ehdotonta kädenjälkeä ja hänen uransa suurin työ, kuraattori kertoi.

Tiettävästi kuningatar oli itse mukana suunnittelemassa pukuaan. Mekko on valmistettu korkealaatuisesta duchesse-satiinista ja siihen on käytetty kulta- ja hopealankaa sekä timantteja että helmiä. Arvokkaan puvun tiedetään painavan yksitoista kiloa.

Kuningattaren perintökaapu on myös nähtävillä. Kaapuun on käytetty 18 erilaista kultalankaa ja aikaa sen tekemiseen on kulunut yli 3500 tuntia.