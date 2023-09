Kuningas Kaarle Kustaa piti spontaanin puheen artisteille juhlakonsertissa: "Teidän ja minun työni välillä on tietty ero"

– Miten upea kokoonpano meillä onkaan täällä lavalla. Tämä on kestänyt 50 vuotta ja se on paljon. On koettu paljon. Mutta on muitakin, jotka juhlivat 50-vuotispäiväänsä, monet heistä ovat täällä lavalla. Se on toinen tarina, te työskentelette kovasti. Teidän ja minun työni välillä on kuitenkin tietty ero. Olen luultavasti tavannut enemmän valtionpäämiehiä kuin he. Mutta minusta tuntuu, että he ovat kokeneet monia hauskoja asioita, Kaarle Kustaa sanoi artisteille ja sai heidät nauramaan.