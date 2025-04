Kuningas Charles ja kuningatar Camilla vierailivat paavi Franciscuksen luona: "Erityinen hetki"

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla tapasivat paavi Franciscuksen noin 20 minuutin mittaisella vierailulla.

Parhaillaan nelipäiväisellä valtiovierailulla Italiassa olevat kuningas Charles ja kuningatar Camilla vierailivat paavi Franciscuksen luona Vatikaanissa yksityisen tapaamisen merkeissä keskiviikkona 9. huhtikuuta. Tapaaminen kesti noin 20 minuuttia.

BBC:n mukaan Charles ja Camilla kertovat Buckinghamin palatsin lausunnossa olevansa ilahtuneita siitä, että paavi oli riittävän hyvässä kunnossa isännöidäkseen heitä, ja että heillä oli mahdollisuus tervehtiä tätä henkilökohtaisesti.

88-vuotias paavi kotiutui muutama viikko sitten sairaalasta. Hän oli pitkään sairaalahoidossa keuhkokuumeen vuoksi.

Lehtitietojen mukaan paavin ja kuninkaallisparin tapaaminen vahvistui vasta keskiviikkoaamuna. Kolmikon tapaamisen varalle oli tehty suunnitelmia jo aiemmin, mutta ne jouduttiin perumaan paavin terveydentilan vuoksi.

Tapaamisen aikana paavi onnitteli Charlesia ja Camillaa, jotka viettivät keskiviikkona 20-vuotishääpäiväänsä. Charles ja Camilla puolestaan toivottivat paaville pikaista toipumista.

Kolmikko myös antoi toisilleen lahjat tapaamisen aikana.

Brittihovin Instagram-tilille julkaistiin torstaiaamuna kuva paavin, Charlesin ja Camillan tapaamisesta.

– Erityinen hetki heidän majesteeteilleen, kun he tapasivat eilen yksityisesti hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen Vatikaanissa, kuvan yhteyteen kirjoitetussa tekstissä lukee.

– Kuningas ja kuningatar olivat syvästi liikuttuneita paavin ystävällisistä sanoista koskien heidän 20-vuotishääpäiväänsä, ja heillä oli kunnia saada jakaa parhaat terveisensä hänelle henkilökohtaisesti, teksti jatkuu.

