Sisäpiiriläiset paljastavat poikkeuksellisen järjestelyn, jonka ansiosta Charlesin ja Camillan suhde toimii 20 avioliittovuoden jälkeenkin

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla sopivat jo naimisiin mennessään yhdestä asiasta, joka on toiminut sittemmin yhtenä pitkän liiton toimivuuden salaisuuksista.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla viettävät 9. huhtikuuta 20-vuotishääpäiväänsä. Pariskunta sanoi toisilleen tahdon vuonna 2005, mutta yhdessä he ovat olleet paljon pidempään.

Suhteen alku ei toki ollut ruusuinen, sillä Charles ja Camilla olivat toistensa salarakkaita ollessaan itse kumpikin vielä tahoillaan naimisissa ensimmäisten aviopuolisoidensa kanssa.

Pariskunnan pitkä suhde on monen tekijän ansiota, mutta yhdeksi pitkän liiton salaisuudeksi on arveltu kuningasparin asumis- sekä nukkumajärjestelyä, joita moni voi pitää poikkeuksellisina.

Express muun muassa kertoo Charlesin ja Camillan päättäneen jo kauan sitten, että kuningaspari pitää omat kotinsa.

Charles viettää mieluusti vapaa-aikansa joko yksityisissä Highgroven tai Clarence Housen kodeissaan, kun taas Camilla viihtyy yksityiskodissaan Wiltshire Ray Mill Housessa. Näin ollen Charles ja Camilla, jotka viettävät tiiviisti aikaa yhdessä myös kuningasparina tekemänsä työn vuoksi, saavat runsaasti omaakin aikaa.

Ison-Britannian monarkin virallinen koti on Lontoon keskustassa sijaitseva Buckinghamin palatsi, johon Charles ja Camilla eivät kuitenkaan virallisesti ole muuttaneet, sillä sen monivuotinen remontti on yhä kesken.

– Ennen kuin Charles ja Camilla menivät naimisiin, he sopivat, että Camilla pitäisi oman kotinsa. Erillinen tila oli tärkeää heille kummallekin sekä heidän perheilleen, kertoo Highgroven kartanossa vuosikymmeniä puutarhurina työskennellyt Jack Stooks.

– Camillalla on niin paljon muistoja perheensä perustamisesta Wiltshiressa. Se on paikka, jossa hän voi rauhoittua ja paeta kuninkaallista elämää, mikäli hänen niin tarvitsee tehdä. Se on paikka, minne hän voi mennä perheensä kanssa viikonlopuksi katseilta piiloon.

Sen lisäksi, että Charlesilla ja Camillalla on omat kodit, heillä on myös omat makuuhuoneet kodeissaan – yhteisen makuuhuoneen lisäksi.

Charlesin ja Camillan on kerrottu täydentävän toisiaan persoonina, joissa on paljon eroavaisuuksia. Charles esimerkiksi nousee mieluusti anivarhain ja ryhtyy tekemään töitä työpöytänsä äärellä, kun taas Camilla näkee mieluusti ystäviään sekä perhettään.

Sisäpiiriläisten mukaan juuri siinä onkin yksi syy siihen, miksi Charlesin ja Camillan avioliitto toimii niin hyvin.

– He ovat kumpikin itsenäisiä ihmisiä eikä heitä haittaa viettää aikaa erillään, Stooks kertoo.

Kun Charles ja Camilla haluavat viettää vapaa-aikaa yhdessä, he monesti tekevät niin joko Clarence Housessa, Sandringhamin tai Highgroven kartanoissa tai Balmoralin linnassa Skotlannissa.

Ennen kuin Charles ja Camilla saivat toisensa, oli Charles naimisissa prinsessa Dianan kanssa ja Camilla Andrew Parker Bowlesin kanssa.