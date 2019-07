Näin öljytankkerin kaappaus Iranissa vaikuttaa tavallisten suomalaisten arkeen – "Hinta on noussut jo muutaman sentin"

– Nyt on taas pientä selkkausta tuolla, öljytankkereja kaapattu ja muuta. Se näkyy äkkiä, jos pikkuisenkin raakaöljyn hinta nousee, verovaikutus nostattaa hintaa. Hinta on noussut muutaman sentin muutamassa päivässä, ja ylöspäin on ollut suunta, Nesteen omistajakauppiaana Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla työskentelevä Yli-Kesäniemi kertoo.