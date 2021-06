Kulutusverot muodostavat kolmanneksen kaikista veroista: Tupakka-askin hinnasta jo lähes 90 prosenttia verottajan kirstuun

Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2019 Suomessa 14,2 prosenttia. Näin mitattuna Suomen kulutusverotus on OECD-maiden kärjen tuntumassa, Veronmaksajat kertoo tiedotteessaan .

Kuluttajille perinteisesti näkyvimmät ja osittain ankarimmin verotetut asiat ovat alkoholi, tupakka , sekä polttoaine.Selvityksen mukaan esimerkiksi bensiinilitran hinnasta noin kaksi kolmannesta on valmiste- ja arvonlisäveroa. Puolen litran Koskenkorva-pullon hinnasta veroa on jopa 83 prosenttia, tupakka-askista peräti 89 prosenttia.

– Tupakkaverotasoja on korotettu puolivuosittain jo monta vuotta peräkkäin. Tämä kehitys jatkuu myös tulevina vuosina, Kalluinen kertoo.

Hallitusohjelman veronkorotukset pitkälti tehty

Ekonomistin mukaan hallitusohjelmaan kirjatut veronkorotukset on jo pitkälti tehty. Kalluisen havaintojen perusteella jo tehdyissä korotuksissa voidaan löytää hienoinen painotus ympäristöverotuksen suhteen.

– Aikalailla tämän vaalikauden korotuksen on jo tehty. Uusia mahdollisia kulutusveroja, niiden edellytyksiä selvitetään loppu vaalikauden aikana.

– Siellä on muun muassa uusia ympäristöveroja, haittaveroja. Mutta lisäksi myös terveysvero johon liittyviä selvittelyjä aloitetaan tämän vuoden syksyllä. Se voisi olla esimerkiksi epäterveellistä ruokaa koskeva uusi vero, joka voisi kohdistua sokeriin tai suolaan, Kalluinen taustoittaa.

– Uusia veroja ei kuitenkaan laatia tuosta vain, vaan on selvitettävä, minkälaisia edellytyksiä niille on.

Euroopan unionin keskikastia

Kulutusverot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat Suomessa melko korkeat, mutta jos kulutusveroja verrataan kaikkiin verotuloihin, Suomi on Veronmaksajien ekonomistin mukaan suunnilleen EU:n keskitasoa.

– Unkarissa on muun muassa todella korkea kulutusverotus ja siellä arvonlisäverokanta on 27, mikä on huomattavan korkea muihin maihin verrattuna, Kalluinen sanoo.