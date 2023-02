Kulutusveroja nostettiin lähes 800 miljoonalla eurolla – tupakoitsijan lompakko kevenee vuodessa useilla satasilla vuodessa

– Vaalikauden aikana tehtyjen veronkorotusten vaikutus tupakka-askin hintaan on vajaa kaksi euroa. Jos polttaa esimerkiksi askin päivässä, se tuo vuodessa 700 euron lisäkustannuksen tällaiselle henkilölle, Kalluinen kertoi Huomenta Suomessa.

Suomen kokonaisveroaste on kuitenkin viime vuosina hieman pienentynyt.

– Minun ymmärrykseni mukaan syy on se, ja myös valtiovarainministeriö on tuonut tätä esiin, että valmisteverojen tuotot vähenevät. Osaksi juuri sen takia, että ohjaileva vaikutus toimii, Hokkanen selittää.

Käytännössä siis tupakointi on vähentynyt, mikä on laskenut maksetun tupakkaveron määrä vähenee. Samoin saastuttavien autojen verotus on ohjannut siirtymään puhtaampiin moottoreihin.