Konkaripuolustaja Juuso Hietanen, 40, on päättänyt lopettaa uransa.

Hietanen kertoi asiasta HPK:n julkaisemalla videolla.

– Pitkään tätä asiaa miettineenä, nyt on tullut aika päättää minun ammattilaisurani. Olen kiitollinen siitä, että joskus pienen pojan unelmasta on tullut totta ja on saanut harrastuksesta ammatin, Hietanen kertoo videolla.

Hietanen pelasi viime kaudella 48 ottelua HPK:ssa tehoin 0+10.

SM-liigassa Hietanen pelasi 279 ottelua. Lisäksi hän pelasi uransa aikana yli 500 ottelua KHL:ssä, yli 200 ottelua SHL:ssä ja 50 ottelua Sveitsin liigassa.

Leijonissa Hietanen nähtiin kolmissa olympialaisissa ja kahdeksan kertaa MM-kisoissa. Hän voitti Leijonissa yhden olympiakullan ja yhden maailmanmestaruuden. Palkintokaapista löytyy myös kaksi MM-hopeaa, yksi olympiapronssi ja yksi Suomen mestaruus.