Kultaisella kypärällä palkitun Anton Levtchin tavoitteet ovat selvät – "Haluan mitata tasoni siellä"

SM-liigan pistepörssin voittaja on kunniasta hyvillään.

– Onhan tämä aika iso juttu mulle. Neljäs kauteni miesten liigassa ja nyt sain tällaisen palkinnon. Onhan se merkki siitä että jotain asioita on tehnyt kaukalossa oikein, Tappara-hyökkääjä summaa.

Erityisen hienolta Levtchistä tuntuu se, että palkinto on kanssapelaajien äänestämä.

Tampereella SM-liigan kultahuuma on tuskin hälvenemässä, kun Levtchin kotikaupungissa on jo alkamassa seuraava buumi. MM-kotikisat starttaavat perjantaina. Tuore palkinnonpokkaaja on sanojensa mukaan katsomossa ratkaisuhetkillä.