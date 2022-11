Kultainen Venla -listat julki! Nämä MTV:n ohjelmat ovat ehdolla

Televisioakatemian jäsenet äänestävät vuoden 2022 parhaista televisio-ohjelmista ja tekijöistä esituomariston valitseman shortlistan pohjalta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kultainen Venla -gaala järjestetään 20.1.2023. Gaala nähdään suorana lähetyksenä MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomossa.

Katso kaikki ehdokkaat Televisioakatemian jäsenäänestykseen:

Vuoden asiaohjelma- ja dokumenttisarja

Kylmän sodan Suomi (Yle Areena ja Yle TV2, Intervisio)

Sukuni salat, 2. kausi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Vaietut arktiset sodat (Yle Areena ja Yle TV1, NTRNZ media)

Veitola.doc (MTV3, MTV Studios)

Yle Perjantai-dokkarit (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Vuoden keskusteluohjelma

Efter Nio (Yle Arenan & Yle Fem, Parad Media)

Joonas Nordman Show, 3. kausi (MTV3, Yellow Film & TV)

Perjantai (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Puoli seitsemän (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Vuoroin vieraissa, Maria Veitola (MTV Katsomo, Moskito Television)

Vuoden game show

(Huom! Kaikki ehdolle asetetut 4 ohjelmaa suoraan jäsenäänestykseen.)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Haluatko miljonääriksi? (Nelonen, Rabbit Films)

Kuutamolla, 3. kausi (MTV3, MTV Studios)

Melkein mensa, 5. kausi (FOX, Banijay Finland)

Suurmestari, 3. kausi (MTV3, Rabbit Films)

Vuoden lifestyle-ohjelma

Kaaoksen kesyttäjät (MTV3, Rabbit Films)

Koti koiralle (Nelonen, Warner Bros. International Television Production Finland)

Remppa vai Muutto Suomi, 2. kausi (Nelonen, Rabbit Films)

Strömsö (Yle Arenan, Yle Fem ja Yle TV1, Svenska Yle)

Supernanny Suomi, 4. kausi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Vuoden kilpailureality

Koko Suomi leipoo, 8. kausi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Lego Masters Suomi (MTV3, Endemol Shine Finland)

Marko Björs – Rakkauden seikkailu (TV5 / Discovery+, Warner Bros. International Television Production Finland)

Selviytyjät Suomi, 6. kausi (Nelonen, Banijay Finland)

Tanssii tähtien kanssa, 15. kausi (MTV3, Banijay Finland)

Vuoden seurantareality

Atlantin yli, 3. kausi (TV5 ja Discovery+, Rabbit Films)

Elossa 24h, 6. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, ITV Studios Finland)

Erikoisjoukot (Ruutu, Banijay Finland)

Linna (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Rikkaat ja rahattomat, 3. kausi (Nelonen, Mediawan Finland)

Tytöt 18 (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Luovat sisällöt ja media)

Vuoden musiikkiviihde

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Elämäni Biisi, 4. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Laulu rakkaudelle, 2. kausi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Masked Singer Suomi, 4. kausi (MTV3, FremantleMedia Finland)

The Voice of Finland, 11. kausi (Nelonen, ITV Studios Finland)

Vain elämää, 13. kausi (Nelonen, Banijay Finland)

Vuoden viihdeohjelma

Joonas Nordman Show: Grillikausi (MTV3, Yellow Film & TV)

Putous, 14. kausi (MTV3, Yellow Film & TV)

Sohvaperunat, 13. kausi (Yle Areena ja Yle TV2, Endemol Shine Finland)

Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä (Yle Areena ja Yle TV1, Gimmeyawallet Productions)

True Story Suomi (Discovery+, Warner Bros. International Television Production Finland)

Vuoden event-ohjelma

Apua Ukrainaan – Suuri tukikonsertti (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Emma Gaala (Nelonen, Yellow Film & TV)

Kultainen Venla (MTV3, FremantleMedia Finland)

UMK22 (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Luovat sisällöt ja media)

Ylen aamu erikoislähetys: Venäjän hyökkäys Ukrainaan (Yle TV1 ja Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Vuoden juontaja

Antti Holma ohjelmasta Haluatko miljonääriksi? (Nelonen, Rabbit Films)

Joonas Nordman ohjelmasta Joonas Nordman Show (MTV3, Yellow Film & TV)

Ernest Lawson ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)

Heikki Paasonen ohjelmasta The Voice of Finland (Nelonen, ITV Studios Finland)

Vappu Pimiä ohjelmista Tanssii tähtien kanssa / Maajussille morsian (MTV3, Banijay Finland / FremantleMedia Finland)

Katja Ståhl ohjelmasta Elämäni Biisi (Yle TV1 ja Yle Areena, Yellow Film & TV)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden ohjaaja (viihde, reality, events)

Sami Kieksi ohjelmasta Veitola.doc (MTV3, MTV Studios)

Edward Kojonen ohjelmasta Erikoisjoukot (Ruutu, Banijay Finland)

Jan-Aslak Leino & Janne Rehmonen ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)

Petja Peltomaa ohjelmasta Elämäni Biisi (Yle TV1 ja Yle Areena, Yellow Film & TV)

Anni Suikkanen ohjelmasta Atlantin yli (TV5 ja Discovery+, Rabbit Films)

Vuoden käsikirjoittaja (viihde, reality, events)

Kalle Lamberg & Tomi Haustola ohjelmasta Suurmestari (MTV3, Rabbit Films)

Jussi Lehtomäki & Edward Kojonen ohjelmasta Erikoisjoukot (Ruutu, Banijay Finland)

Kirsi Markkanen ohjelmasta Elossa 24h (Yle Areena ja Yle TV1, ITV Studios Finland)

Elina Martevo & Pirja Lund ohjelmasta Laulu rakkaudelle (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Milla Mattila & Laura Friman ohjelmasta Vuoroin vieraissa, Maria Veitola (MTV Katsomo, Moskito Television)

Emilia Valentin, Ilmo Pietarinen & Milla Mattila ohjelmasta Diili (Nelonen, FremantleMedia Finland)

Marjo Vilkko ohjelmasta Kylmän sodan Suomi (Yle Areena ja Yle TV2, Intervisio)

Vuoden draamasarja

Kansan vihollinen (C More, Fire Monkey Productions)

Made in Finland (C More, Rabbit Films)

Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Mies joka kuoli (Elisa Viihde Viaplay, ReelMedia)

Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Transport (Yle Areena ja Yle TV1, Tekele Productions)

Vuoden komediasarja

Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Jukka Lindströmin Sivuhistoria (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Kultakala (Elisa Viihde Viaplay, Yellow Film & TV)

Kämppikset (C More, Dionysos Films)

Rakkaat lapset (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden pääosanäyttelijä

Anna Airola sarjasta Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Peter Franzén sarjasta Helsinki-syndrooma (Yle Areena ja Yle TV1, Fisher King)

Riitta Havukainen sarjasta Paratiisi, 2. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, ReelMedia)

Pirjo Lonka sarjasta Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Kreeta Salminen sarjasta Kansan vihollinen (C More, Fire Monkey)

Jussi Vatanen sarjasta Mies joka kuoli (Elisa Viihde Viaplay, ReelMedia)

Vuoden sivuosanäyttelijä

Bruno Baer sarjasta Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Laura Birn sarjasta Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Miro Lopperi sarjasta Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Joonas Saartamo sarjasta Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Sampo Sarkola sarjasta Made in Finland (C More, Rabbit Films)

Antti Virmavirta sarjasta Transport (Yle Areena ja Yle TV1, Tekele Productions)

Vuoden käsikirjoittaja (fiktio)

Anna Brotkin sarjasta Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Maarit Lalli sekä Kaarina Hazard, Lassi Vierikko, Leo Viirret, Jyrki Väisänen sarjasta Made in Finland (C More, Rabbit Films)

Auli Mantila sarjasta Transport (Yle Areena ja Yle TV1, Tekele Productions)

Juuli Niemi sarjasta Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Jani Volanen sarjasta Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Vuoden ohjaaja (fiktio)

Anna Dahlman sarjasta Aikuiset, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Auli Mantila sarjasta Transport (Yle Areena ja Yle TV1, Tekele Productions)

Inari Niemi sarjasta Mieheni vaimo (Yle Areena ja Yle TV1, Lucy Loves Drama)

Samuli Valkama sarjasta Mies joka kuoli (Elisa Viihde Viaplay, ReelMedia)

Jani Volanen sarjasta Munkkivuori (Elisa Viihde Viaplay, Rabbit Films)

Vuoden lasten- ja nuortenohjelma

HS Lasten Uutiset (Nelonen, Helsingin Sanomat)

Keltainen Lumimies (Yle Areena ja Yle TV2, Gigglebug Entertainment)

Luuserit, 2. kausi (Yle Areena, Komeetta Filmi)

Muumilaakso, 3. kausi (Yle Areena ja Yle TV2, Gutsy Animations)

Yle Mix – uutisia lapsille (Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Vuoden urheiluohjelma

Jalkapallon Euro 2022 (Yle TV1, Yle TV2 ja Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Jyväskylän MM-ralli (Yle TV2 ja Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Jääkiekon MM-kisat (MTV3 ja C More, MTV)

Pekingin olympialaiset ja Urheilustudio (Yle TV2 ja Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

UEFA Champions League (C More ja MTV3, MTV)

Yleisurheilun EM (Yle TV2 ja Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelma