Tässä on Suomen kaunein koti -voittaja – "Tuntuu kuin päässä menisi ilotulituksia"

Suomen kaunein koti -ohjelman tulos on nyt selvillä. Kisan vei Espoossa sijaitseva puutalo, jota asuttavat Jari Saarelainen ja Mika Tuomolin. He ovat remontoineet ja sisustaneet vuonna 1926 valmistuneen talonsa rakkaudella ja luovuudella. Tontilla on puutarha, pihasauna ja ulkoporeallas.

– Voitto tuntuu siltä kuin päässä menisi ilotulituksia, ja ehkä tämän talon ylläkin menee niitä. Tosi ihanalta tuntuu. Tuntuu sydämessä ja päässä, ja olen nipistellyt niin paljon kättäni, että se on tunnoton. Lämmin tunnelma. Koko ohjelman ajan on tuntunut, että meitä vähän kannateltaisiin ja vietäisiin eteenpäin. On tuntunut ihanalta mennä siinä sylissä mukana, Saarelainen kertoo jaksossa.

Espoon koti sai 36,1 prosenttia kaikista äänistä. Toiseksi sijoittui Naantalin talo 22,9 prosentilla ja kolmanneksi Järvenpää 10,1 prosentilla.

Saarelainen kertasi MTV Uutisille tuntojaan vielä voiton jälkeen.

‒ Olen todella ylpeä siitä, että voitimme. Voitto tuntuu tietenkin tosi hyvältä. On ollut todella ihanaa saada kannustusta ohjelman myötä. Palaute niin tuomareilta kuin kaikilta muiltakin on ollut aikamoista. Moni on nähnyt talomme ja kotimme todella hienolla tavalla. Se lämmittää mieltä, Saarelainen kertoi.

Hän arvelee, että heidän kotinsa voitti ainutlaatuisen tunnelmansa takia.

– Tämä on siinä mielessä erikoinen, että tänne tulee joka huoneessa, kylpyhuonetta lukuun ottamatta, valoa neljästä suunnasta, mikä tekee sen, että tämä elää päivän mittaan omalla tavallaan. Tämä on vähän tällainen elävä organismi. Sen sisällä on mukavaa olla, Saarelainen kertoi.

Voittorahojen käyttökohdetta ei ole vielä suunniteltu.

– Mutta tiedostamme sen, että asumme todella vanhassa talossa, joten aina tulee olemaan remonttia. On hyvä, että on jo vähän sukanvarressa sitä varten.

