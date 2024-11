Kuka on Jake Paul? YouTube-persoona takonut miljoonia ja kohuja – tyttöystävänä huippusuosittu tähtiurheilija

Nyrkkeilyuran alku

Sen jälkeen Paul on kukistanut UFC-tähti Nate Diazin , yhdysvaltalaisnyrkkeilijä Andre Augustin , eläkkeeltä palanneen iskijän Ryan Bourlandin sekä entisen UFC-ottelijan Mike Perryn .

Nyt vastassa on kuitenkin aivan toisen kaliberin vastus, nimittäin Mike Tyson. 31 vuotta vanhempi Tyson, jonka uran huippu nähtiin 1980- ja 90-luvuilla, iskee ensimmäisessä virallisessa ottelussaan sitten kesän 2005.

Paulin nettovarallisuus on noin 17-30 miljoonaa dollaria. Forbesin mukaan Paul tienasi nyrkkeilystä noin 38 miljoonaa dollaria vuonna 2021.

Jättirahat YouTubesta

Clevelandista, Ohiosta kotoisin oleva Paul on YouTubesta tuttu nyrkkeilijä ja yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median persoonista.

Todellinen läpimurto tapahtui kuitenkin nimenomaan YouTuben puolella, missä hänen kanavallaan on tätä nykyä yli 20 miljoonaa tilaajaa.

Ristiriitoja ja rajuja syytöksiä

Paul on ajautunut uransa aikana moniin kohuihin kiistanalaisen käytöksensä seurauksena.

Vuonna 2021 TikTok-persoona Justine Paradise väitti Paulin pakottaneen hänet suuseksiin ja kosketelleen häntä asiattomasti. Paul kiisti väitteet täytenä valheena. Vuotta myöhemmin The New York Timesin artikkeli Paulista ja hänen "Team 10" -ryhmästään toi esiin toisen tapauksen, missä malli ja näyttelijä Railey Lollie väitti Paulin hipelöineen tätä ollessaan hänellä töissä 17 vuoden ikäisenä.

Poliittiselta suuntautumiseltaan Paul on vannoutunut republikaani ja Donald Trumpin kannattaja. Trumpin ampumisyrityksen jälkeen heinäkuussa 2024 Paul kutsui silloista presidenttiehdokasta “yhdeksi Jumalan maallisista enkeleistä ja pelastajista”.

Pikaluistelutähti tyttöystävänä

Sen jälkeen Leerdam on voittanut pikaluistelu-urallaan muun muassa olympiahopeaa 2022, kaikkiaan kuusi MM-kultaa ja viisi EM-kultaa. Hänellä on Instagramissa yli 4,5 miljoonaa seuraajaa. Paulilla Instagram-seuraajia on puolestaan 27,3 miljoonaa.