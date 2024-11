Massiiviset miljoonatilit julki – Mike Tysonin ja Jake Paulin kohuottelun mittasuhteet mykistävät

Mike Tyson on viimeksi otellut neljä vuotta sitten. Silloin vastaan asettui toinen veteraani, kolme vuotta Tysonia nuorempi Ray Jones Jr. Jake Paul on otellut viime vuosina sen sijaan ahkerammin. Hänellä on vyöllään kymmenen ottelua viimeiseltä kolmelta vuodelta, joista tuloksena on yhdeksän voittoa ja yksi tappio, jonka hän kärsi Tyson Furyn veljelle Tommy Furylle. Viimeisessä kahdessa kamppailussa Paul on pudottanut vastustajansa kanveesiin ensimmäisessä erässä.