Kuhmoisten veneturmassa kuoli kyydissä ollut mies

Kuhmoisissa Pirkanmaalla myöhään lauantaina tapahtuneen veneturman kuolonuhri oli veneen matkustajana ollut mies.
Kuhmoisten turmaveneessä oli yhteensä neljä ihmistä, joista vakavia vammoja sai kaksi matkustajina ollutta naista.
Venettä ohjannut mies selvisi vähäisemmin kolhuin.
Sisä-Suomen poliisi myös täydensi aiempia tietoja turman tapahtumatavasta.
Veneen kuljettaja oli ajanut siirtymämatkan aikana reitiltä sivuun, jolloin vene osui rannan tuntumassa olevaan kivikkoon. Tuohon aikaan, jonkin verran ennen puoltayötä, oli turmapaikalla sateista ja pimeää.
Asiaa tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, kahtena törkeänä vammantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä vesiliikennejuopumuksena.
Epäiltyä on kuulusteltu esitutkinnassa. Venettä kuljettanut on poliisin mukaan selvittänyt tapahtumien kulkua asiallisesti.