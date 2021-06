Poliisilta lisätietoa Ylöjärven onnettomuudesta, jossa kuoli 17-vuotias: Kuljettaja myönsi ajaneensa autoa päihtyneenä

Poliisi on saanut lisäselvyyttä lauantaina Ylöjärvellä tapahtuneen liikenneonnettomuuden tutkintaan liittyen. Onnettomuudessa menehtyi 17-vuotias nuori mies ja kaksi aikuista miestä loukkaantui. Toisen loukkaantuneen vammat ovat vakavia.

Tutkinnassa on selvinnyt, että henkilöauto suistui ajosuunnassaan oikealle osuen lyhtypylvääseen, jonka jälkeen se ajautui kevyenliikenteen väylän yli metsään jääden katon kautta pyörimisen jälkeen katolleen. Poliisilla ei ole täyttä varmuutta siitä, ketkä henkilöautossa olleista käyttivät turvavöitä, saati käytettiinkö niitä lainkaan.

– Poliisi on pystynyt kuulustelemaan toista loukkaantuneista miehistä. Mies on myöntänyt olleensa päihtynyt ja toimineensa henkilöauton kuljettajana tapahtumahetkellä. Toinen loukkaantuneista miehistä on niin pahoin loukkaantunut, että häntä ei ole päästy toistaiseksi kuulustelemaan, poliisi kertoo tiedotteessaan.