Poliisilta uutta tietoa Kuhmoisten asemuseomurrosta – alamaailma piti helppona kohteena

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo MTV:lle, että poliisi on löytänyt lisää museosta vietyjä aseita.

– Meillä on niitä nyt seitsemän tai kahdeksan kappaletta. Iso osa on kuitenkin edelleen kateissa ja niistä poliisi kaipaa havaintoja, Aaltio sanoo.

– Sanotaan nyt, että he ovat nuoria, eivätkä käy töissä, Aaltio sanoo.

Rikoskomisario kertoo, että näillä henkilöillä saattaa olla yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta he eivät ole esimerkiksi minkään liivijengin jäseniä. Aaltio epäilee, että Kuhmoisten asemuseo on joka tapauksessa ollut rikollisten mielenkiinnon kohteena.

– Tutkinnassa ei ole tullut ilmi, että tämä olisi tilaustyö, mutta kyllä tämä suunniteltu teko on. Ilmeisesti alamaailmassa on ollut tiedossa, että tällainen keikka pitäisi jonkun hoitaa, koska kohde on helppo.