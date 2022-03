KRP:n nimissä lähetetään huijausviestejä – toimi näin, jos olet saanut viestin

KRP:n mukaan viestien sisällöt vaihtelevat ja niitä on lähetetty eri sähköpostiosoitteista. Sähköpostit eivät tule oikeasti poliisista, vaan rikolliset pyrkivät jäljittelemään poliisin käyttämiä sähköpostiosoitteita.

Yhdistävä tekijä viesteissä on nykytiedon mukaan se, että viestien liitteinä on pdf-tiedostoja ja viestien otsikossa mainitaan ”artikla 360”. Viesteissä on väitetty vastaanottajan syyllistyneen rikoksiin.