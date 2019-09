Krokotiili hyökkäsi Larsin, 79, päälle suomalaisten suosimassa eläinpuistossa Tukholmassa – "Lääkärit joutuivat amputoimaan käteni"

"Se oli kuin tykinlaukaus"

Järkyttävä tieto tuli seuraavana päivänä

– Sitten lääkäri tuli ja kertoi, että he joutuivat amputoimaan käteni kyynärpäähän saakka.

Liedegren on päässyt jo pois sairaalasta, mutta hän on joutunut syömään paljon kipulääkkeitä. Elämä yksikätisenä on ollut miehelle hankalaa.