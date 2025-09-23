Muun muassa Novak Djokovicin alkuaikojen mentorina tunnettu kroatialainen tennislegenda Nikola Pilic on kuollut, kertoi Kroatian tennisliitto tiistaina. Pilic oli 87-vuotias.

Pilic oli pelaajana silloisen Jugoslavian ykköstähti, ja kansainvälisillä kentillä hän ylsi grand slam -turnaus Ranskan avointen kaksinpelifinaaliin. Ilie Nastase oli kuitenkin vuoden 1973 finaalissa parempi. Grand slam -voiton Pilic kuittasi vuonna 1970 Yhdysvaltain avointen nelinpelimestaruudella.

Valmennusurallaan Pilic luotsasi muun muassa sellaisia suuruuksia kuin Goran Ivanisevic, Michael Stich ja Boris Becker. Djokovicin kehitykseen Pilicillä oli niin suuri vaikutus, että Djokovic kuvaili myöhemmin häntä "tennisisäkseen".

Maajoukkuekilpailu Davis Cupissa Pilic oli peräti kolmen eri maan kapteenina näiden voittaessa kilpailun. Hän johdatti Saksan mestariksi vuosina 1988, 1989 ja 1993 sekä juhli kipparina myös Kroatian (2005) ja Serbian (2010) voittoja.