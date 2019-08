Kristillisdemokrattien Peter Östman kuuli Sari Essayahin sairastumisesta hetki ennen kokousta: "Ei ole syytä painaa paniikkinappulaa tässä vaiheessa"

Kertoi uutisen rauhallisena

Essayah jää kahden viikon sairauslomalle ja aloittaa syöpähoidot maanantaina. Hän on kertonut harkitsevansa sairauslomallaaan, asettuuko enää ehdolle puolueen puheenjohtajaksi.

Östmanin toive on, että Essayah jatkaisi puolueen johdossa.

– Uskon, että me kaikki toivomme, että hän olisi käytettävissä jatkossa. Tietenkin asia on hänen päätettävissään, ja hänen päätöksensä on kunnioitettava.