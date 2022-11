Krista Pärmäkoski ja Joni Mäki täräyttävät oman mielipiteensä uudesta kritisoidusta maailmancupin pistejärjestelmästä

– Onhan tuo pistelaskusysteemi vähän erikoinen. Jos olet sijalla 31 saat 20 pistettä, mikä on aika paljon, jos voittaja saa vain 100 pistettä. Se muuttaa kilpailukalenteria tosi paljon ja kysyy turnauskestävyyttä urheiljioilta, Pärmäkoski sanoo.

Tällä kaudella voittajalle jaetaan edelleen 100 pistettä aikaisempien kausien tapaan, mutta sen jälkeen koko pakka on sekoitettu totaalisesti. Ennen maailmancupin pisteitä jaettiin 30 parhaalle, tällä kaudella pisteitä saa peräti 50 urheilijaa. Esimerkiksi toiseksi sijoittunut saa uudessa systeemissä 95 ja kolmas 90 pistettä, kun pisteet viime kaudella menivät vielä 80 ja 60.

Muutosta on tullut myös siihen, että sprinteistä jaetaan tällä kaudella enemmän pisteitä kuin normaalimatkoilta, sillä karsinnan kymmenen parasta palkitaan mc-pistein. Voittaja saa 15 ja karsinnan kymmeneskin vielä yhden pisteen. Sprintin ja sprinttikarsinnan voittamalla voi siis kahmaista peräti 115 pistettä itselleen.

Rukalla Joni Mäen päämatka on perjantain perinteisellä hiihdettävä sprinttikilpailu. Myös Krista Pärmäkoski aikoo hiihtää sprinttikisan perjantaina. Syykin on selvä, sillä naisen tavoite on MM-kisojen ohella maailmancupin kokonaiskilpailussa.