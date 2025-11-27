Krista Pärmäkoski on helpottunut. Maastohiihtotähti ilmoitti torstaina, että hänen uransa päättyy alkavan maailmancup-kauden jälkeen.
Pärmäkoski kertoi lopettamispäätöksen sanoittamisen tuoneen tietynlaista helpotusta.
– Minulla on jo kesän aikana kypsynyt se päätös ja ollut tieto siitä. Ehkä halusin odottaa sitä oikeaa hetkeä, hän setvi Rukalla maailmancup-kauden avauksen alla.
Olympiatalveen suuntaava Pärmäkoski räknäili sesongin alun olevan sopiva hetki.
– Ei tarvitse sitten ainakaan valehdella muille.
Viisi olympia- ja seitsemän MM-mitalia saavuttanut hiihtäjä haluaa katsojien myös tietävän, että tänä talvena on viimeinen mahdollisuus tulla seuraamaan hänen kilpasivakoimistaan.
Tunteet pintaan
Iso julkaisu nosti Pärmäkosken tunteet pintaan.