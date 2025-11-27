Krista Pärmäkoski ilmoitti uransa päättyvän tähän kauteen. Miten pitkälle Kerttu Niskanen on miettinyt uransa jatkoa? Hiihtotähti räväytti vastauksessaan.
Krista Pärmäkoski, 34, ilmoitti torstaina, että tästä talvesta tulee hänen kilpahiihtouransa viimeinen. Kerttu Niskanen kommentoi pitkäaikaisen maajoukkuekollegansa ratkaisua tyynesti.
– No, jokainen tekee tavallaan ja silloin kun siltä tuntuu, pitää lopettaa, Niskanen totesi Rukalla maailmancup-kauden avauksen alla.
– Pitkä ura hänelläkin on, ja ihan varmasti kiva suunnata sitten ajatuksia muualle.
37-vuotias Niskanen on niin ikään Suomen hiihdon kokenutta tähtikaartia ja helmikuussa edessä ovat Milano-Cortinan olympialaiset. MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas uteli, miten pitkälle Niskanen on miettinyt uran jatkoa.
– Osaatko pitää salaisuuden? Niskanen heitti.
– Totta kai, Kunnas vastasi.
– Niin minäkin. Vai mitä? Niskanen sanoi ja käänsi katseen sylissään olleeseen Martta-koiraan.