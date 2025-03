Krista Pärmäkoskelta jyrkkä reaktio Norjan pukuskandaaliin – paljasti ensi kauden suunnitelmat

Krista Pärmäkoski saapui 50 kilometrin jälkeen haastatteluun täristen horkasta huulet sinisenä. Omaan hiihtoonsa tyytyväinen suomalaisnainen otti tiukasti kantaa Norjan mäkihypyn pukuskandaaliin.

Norjan mäkimaajoukkue on skandaalin kourissa, kun lauantaina paljastui, että norjalaiset ovat manipuloineet hyppypukujaan. Kaikkea asiasta ei vielä tiedetä, mutta on jo selvää, että Norja on rikkonut sääntöjä häpeilemättömästi.

– Minun on vaikea ottaa kantaa mäkihypyn puolelle, kun en ole perehtynyt lajiin tai pukuihin, mutta kuulostaahan tuo aika hurjalta, jos ja kun noin on.

Pärmäkoski kysyy erittäin oleellisen kysymyksen, mikä on tällä hetkellä monien huulilla.

– Hyvä, että saadaan kiinni, mutta herää kysymys, että onko sitä (manipulaatiota) ollut jo aikaisemmin. Minun mielestäni se on vääryys, mutta onneksi siihen on puututtu, Pärmäkoski linjaa.

Pärmäkoski oli kisat päättäneessä 50 kilometrin hiihdossa seitsemäs häviten voittaja Frida Karlssonille noin seitsemän ja puoli minuuttia. Taistelu oli tänään todella raskaassa kelissä kovaa.

– Vaikka kävely näyttää tällä hetkellä vaikealta, on myös aika kovat krampit jaloissa, Pärmäkoski sanoo linkuttaen haastatteluun.

– No oli se aika brutaali matka. Nauratti välillä tuolla ladulla. Varmaan kaikki, tai ainakin itse, joutaisin hiihtokouluun. Teknisesti ei ollut minkään näköistä ja paljon tuli työnnettyä tasuria, mikä on varmaan eka kerta, suomalainen naureskeli huulet sinisenä.

Pari päivää sitten paljastui, että Pärmäkoski on joutunut hiihtämään pitkän pätkän tätä kautta lonkankoukistajavamman kanssa. Se rasitti menoa myös tänään.

– Kyllä se tuntui. Kuokka sille on pahin, ja sitä sai tänään aika paljon tarjoilla.

Seitsemäs sija oli Pärmäkosken kisojen paras henkilökohtainen suoritus yhdistelmäkisan saman sijoituksen kanssa.

– Kyllä mä olen ihan tyytyväinen. Ihan en Noraa saanut ajettua kiinni, kun alkoi olla kramppeja itsellä. Olen tyytyväinen, kun olin kuitenkin kauden parhaassa kunnossa täällä.

Pärmäkoski veti haastattelussa koko MM-kisat yhteen. Suomalaisen yhteenvedeon voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

Pärmäkosken kausi jatkuu vielä Holmenkollenin kisoihin asti. Sen jälkeen lonkkavammaa aletaan kuntouttamaan kohti ensi kautta ja siellä siintäviä olympialaisia.

– Näitä 50 kisoja on tosi harvoin, ja se oli yksi syy miksi halusin tänään hiihtää, koska saa oppia ensi vuoden olympialaisa varten.