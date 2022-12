Kremlin propagandaohje vuoti julki – "Venäjä on kaikkien maiden johtaja, länsi valmistellut hyökkäystä Venäjälle jo 8 vuotta, Putin voi vielä antaa Euroopalle sen tulevaisuuden takaisin"

Meduzan saamassa dokumentissa asiat on jaettu neljään lohkoon: "pääasiaan", "Venäjän vahvistamiseen", "NVO:hon", jolla tarkoitetaan operaatiota Ukrainassa ja "uuteen maailmanjärjestykseen".

"Venäjällä on nyt 89 hallintoaluetta"

– Venäjällä on nyt 89 hallintoaluetta, ja alueet lisääntyivät yli 80 000 neliökilometrillä. Alue on kolme kertaa suurempi kuin Krim, kaksi kertaa suurempi kuin Slovakia tai Kroatia, Tanska tai Sveitsi. Venäjän rajojen laajeneminen Zaporizhzhjan ja Hersonin uudelleenyhdistämisen kautta salli Krimin lakata olemasta "saari", joka on erotettu Venäjästä.