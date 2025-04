Kreml uhkaa "ehkäisevällä" iskulla – tutkijalta raju skenaario Euroopan hyökkäyksestä Venäjälle

Ukrainan romahtaminen saattaisi johtaa Venäjän naapurimaissa radikaaleihin ratkaisuihin, tutkija arvioi.

Koska Euroopan valtiot kiihdyttävät sotaa Ukrainassa, täytyy Venäjän "iskeä ennaltaehkäisevästi".

Näin sanoo Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkin yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan.

Sotaa väitetysti vauhdittaviksi valtioksi Naryshkin nimeää Ranskan, Britannian ja Saksan.

Ranska ja Britannia on useissa yhteyksissä nimetty maiksi, jotka voisivat kantaa päävastuun mahdollisesta Ukrainan rauhanturvaoperaatiosta.

Saksan tuleva liittokansleri Friedrich Metz puolestaan on kertonut suhtautuvansa myötämielisesti ajatukseen antaa Taurus-risteilyohjuksia Ukrainalle.

Venäjä on vastustanut kaikkia näitä ajatuksia.

Venäjä suhtautuu niin ikään kielteisesti Euroopan valtioiden suunnitelmiin puolustuksen vahvistamisesta.

Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtajaAll Over Press

Lukuisat eurooppalaiset johtajat ovat kertoneet kasvattavansa puolustusbudjettejaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkuvuodesta viestitti, että Euroopan täytyy kantaa tulevaisuudessa suurempi vastuu mantereen puolustamisesta.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio on vaatinut, että Euroopan Nato-maiden täytyy kasvattaa puolustusbudjettinsa viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Euroopan armeijoiden voimistuminen ei Kremlin tiedustelupomo Naryshkinia miellytä, vaan hän sanoi Venäjän vahvistavan sotilaallista läsnäoloaan Venäjän ja Valko-Venäjän rajoilla.

Naryshkinin mukaan Puolan ja Baltian maiden täytyy ymmärtää, että he "kärsisivät ensimmäisenä", jos puolustusliitto Nato hyökkäisi Venäjää tai Valko-Venäjää vastaan. Valko-Venäjä on teknisesti Venäjän liittolainen, mutta käytännössä sen vasallivaltio.

Erityisesti Venäjän naapurimaat Baltiassa ja Puolassa ovat lisänneet asevarusteluaan Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja muuta Venäjän johtoa lokakuussa 2023. Ulkomaantiedustelun johtajapublic domain sourced / access rights from Kremlin Pool / Alamy Stock Photo

Hyökkäys Venäjälle?

Jos Ukraina sodan seurauksena "paloiteltaisiin" tai se selkeästi häviäisi sodan, olisi se pelottava lopputulos Ukrainan naapureille. Näin kirjoittaa ajatushautomo Wilson Center’s Kennan Instituten johtaja Michael Kimmage yhdysvaltalaislehti Foreign Affairsissa.

Yhdysvaltojen Ukrainan-erikois­lähettiläs Keith Kellogg ehdotti äskettäin The Times -lehden haastattelussa Ukrainan jakamista kolmeen osaan. Myöhemmin Kellogg sanoi, että häntä oli tulkittu väärin. Apulaisprofessori Rinna Kullaa ei pitänyt Helsingin Sanomien haastattelussa selitystä "lipsautuksesta" uskottavana.

Kimmage esittelee skenaarion, jossa Ukraina voisi olla kärsimässä niin kovan tappion, että se Puolan tai Baltian maiden mielestä uhkaisi myös niiden itsenäisyyttä.

Tässä tilanteessa nämä Ukrainan naapurimaat saattaisivat liittyä suoraan sotaan Ukrainan puolella.

– Samanlaiseen lopputulokseen voitaisiin päätyä, jos Yhdysvallat, läntisen Euroopan valtiot ja Venäjä tekisivät sopimuksen, joka radikalisoisi Ukrainan naapurit, Kimmage kirjoittaa.

Käytännössä kyse olisi siis sopimuksessa, joka paperilla hyödyttäisi mainittuja toimijoita, mutta jättäisi Ukrainan ja Venäjän rajanaapurit ainakin mahdollisesti Kremlin armoille.

Tilanteessa, jossa Venäjän naapurit "pelkäisivät Venäjän hyökkäystä ja samaan aikaan myös liittolaistensa lähtöä", ne saattaisivat päättää itse iskeä ensin.

Jos sota Euroopassa laajenisi, ei Yhdysvallat todennäköisesti pysyisi siitä erossa, Kimmage arvioi. Presidentti Donald Trump ei hänen mukaansa halua olla se presidentti, joka joutuu selittämään, miksi Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Euroopassa päättyi.