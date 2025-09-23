Kahden kuukauden ikäinen suomalaisvauva on kuollut Kreetalla, kertoo Kreikan yleisradio ERT.
ERT:n mukaan vauva löydettiin kuolleena 28- ja 26-vuotiaiden vanhempiensa sängystä maanantaiaamuna perheen vuokraamasta asunnosta Kalyvesista, Apokoronasista.
ERT:n mukaan vauva on kuollut nukkuessaan, mahdollisesti tukehtumalla. Suomalaisvanhemmat ilmoittivat tapahtuneesta hätäkeskukseen, mutta lasta ei ehditty pelastaa.
Vauvan vanhemmat otettiin kiinni taposta epäiltynä, mutta heidät on vapautettu oikeudenkäyntiä varten. Toistaiseksi todisteissa ei ole ilmennyt mitään tahallisuuteen viittaavaa. Sekä vauvan ruumiinavauksen että vanhemmille tehtävien toksikologisten tutkimusten tulokset odottavat yhä valmistumistaan.
Ulkoministeriön viestintä selvittää asiaa, mutta ei vielä vahvistanut tapausta MTV Uutisille.