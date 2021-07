Kouvolan koronatilanne menossa ”vahvasti huonompaan suuntaan” – Kymenlaakso siirtyi kiihtymisvaiheeseen

Tilastojen mukaan uusien tapausten määrä Kymenlaakson alueella viimeisen kahden viikon aikana ajalla 18.6.-1.7.2021 on 94 uutta tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on 59,9. Kymsoten mukaan myös koronapositiivisten osuus näytteistä on noussut ja on 2,4 prosenttia.