Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa ei voi edistää vain koulutuspoliittisin keinoin, koska eriarvoistuminen alkaa jo ennen kouluikää

Oppilaat jaoteltiin kolmeen eri ryhmään sen mukaan, miten he sitoutuvat koulunkäyntiinsä. Tarkastelluista yhdeksäsluokkalaisista koulumyönteisiä oli 29 prosenttia ja koulukielteisiä 11 prosenttia. Kolmannessa eli keskiryhmässä oli 60 prosenttia oppilaista.

Saatu tuki vaihtelee ryhmien kesken

Määrärahojen leikkaaminen ei vähennä keskeytyksiä

Artikkelin mukaan nuorisotakuun käyttöönotto on laskenut jonkin verran koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten osuutta. Lasku on kuitenkin johtanut siihen, että ammatillisiin oppilaitoksiin hakeutuu myös nuoria, joiden motivaatio ja valmiudet ovat keskimääräistä heikommat.

Samaan aikaan ammatillisissa oppilaitoksissa on paineita lisätä itsenäisen opiskelun osuutta, koska resursseja on supistettu. Tämä on osaltaan johtanut koulutuksen keskeyttäneiden määrän kasvuun. Artikkelissa arvioidaankin, ettei koulutusmäärärahojen leikkaaminen edistä keskeyttäneiden määrän vähentymistä.