Kouluissa ja päiväkodeissa yli 35 000 altistunut koronavirukselle – tartuntoja kuitenkin vähän

Varhaiskasvatuksessa korona-altistuksia on raportoitu yhteensä 3 810. Jatkotartuntoja on todettu 38 lapsella ja 36:lla henkilöstöön kuuluvalla. Peruskoulussa altistuneita on ollut 18 901, jatkotartuntoja on todettu 166 lapsella ja 22 opettajalla. Toisen asteen oppilaitoksissa on altistunut yhteensä 6 319 ihmistä ja jatkotartuntoja on todettu 92. Suhteessa eniten jatkotartuntoja on todettu lukioissa, joissa altistuneista noin 2,5 prosenttia on saanut jatkotartunnan.