Tilanne tapahtui noin puoli kahdeksan aikaan illalla Pohjois-Haagan koulun lähistöllä.
Helsingissä Pohjois-Haagan koulun läheisyydessä on ollut maanantaina iltana väkivaltatilanne, jossa on poliisin epäilyjen mukaan käytetty jonkinlaista teräasetta, kertoo Helsingin poliisi.
Tapauksessa on loukkaantunut yksi henkilö, jolla ei ole hengenvaaraa, poliisi kertoo tiedotteessaan. Tilanne tapahtui noin puoli kahdeksan aikaan illalla.
Paikalla on ollut useita poliisin partioita ja ensihoito. Tehtävä on jo ohi.
Poliisi tutkii tapahtunutta epäiltynä törkeänä pahoinpitelynä.