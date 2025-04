Yhtä henkilöä ammuttu Porissa – epäilty saatu kiinni

Yhtä henkilöä on ammuttu Porissa lauantai-iltana. Hänet on viety sairaalaan.

Lounais-Suomen poliisi kertoo saaneensa puoli seitsemän aikaan illalla tiedon ampumisesta Porin Kyläsaaressa.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että uhri on toimitettu sairaalaan ja epäilty on poliisin hallussa. Tilanteen akuutti vaihe on ohi ja tilanteesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Tapahtunutta tutkitaan tällä hetkellä tapon yrityksenä. Nimike voi esitutkinnan edetessä muuttua. Esitutkinta on alkuvaiheessa ja esitutkintaa vaarantamatta tapahtuneesta ei tiedoteta tällä hetkellä enempää, poliisi kertoo tiedotteessaan.