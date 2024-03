Kotoisa-tiimi uudistuu! Kauden aikana remontoidaan muun muassa Niko Saarisen koti

MTV:n Kotoisa tulee taas ja toteuttaa 1.4. alkaen toinen toistaan upeampia muutoksia suomalaisten kodeissa ja pihoissa.

Kuudes tuotantokausi on kattaus ainutlaatuisia kohteita, odottamattomia ratkaisuja sekä yllättäviä kohdehenkilöitä. Upeita muutoksia seuratessaan myös katsojat saavat inspiroitua näyttävistä lopputuloksista.

Asiantuntijoina nähdään sekä tuttuja että uusia kasvoja. Aiemmilta kausilta tuttu sisustussuunnittelija Seija Strand tekee paluun ohjelmaan.

Kauden aikana Seija Strand ja Vilja Schepel toteuttavat näyttäviä ja toimivia koteja. Lumoavia pihoja loihtivat Helga Andersson ja Arto Kontio.

Niin sisä- kuin pihakohteissa toteutetaan kekseliäitä muutoksia, yllätyksiä ja mylläyksiä 10 jakson verran. Sisäkohteissa on mukana monenlaisia koteja pienemmästä kerrostaloasunnosta aina valtavan kokoiseen kartanoon.

Kauden aikana nähdään sekä suuria, että kevyempiäkin remontteja, niin pihoissa kuin kodeissakin. Kausi käynnistyy jaksolla, jossa mahtipontisen 80-luvun luksuslukaalin yläkerta kokee mykistävän muutoksen, kun keittiö ja olohuone modernisoidaan talon henkeä kunnioittaen.

Kauden aikana nähdään myös, kuinka Ensitreffit alttarilla -asiantuntija Tapani Alasen ja Anssi Lehden stressiäkin aiheuttanut kellarikerros saa uuden elämän. Kotoisan apua kaipaa myös Niko Saarinen, joka janoaa uudiskohteestaan persoonallisempaa – juuri hänen tyylistään kotia.

Huippuyllätyksenä yhtenä kohteista nähdään itse Seija Strandin ja hänen miehensä Tomin piha.

TUTUSTU UUDISTUNEESEEN KOTOISA-TIIMIIN:



Suunnittelijakonkari Seija Strand

Kotoisan sisäkohteiden suunnittelusta vastaa sisustussuunnittelija (SI) Seija Strand, joka on toiminut alalla yrittäjänä menestyksekkäästi jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Strandin monipuoliselle urapolulle mahtuu niin suuria bränditaloja kuin pienempiäkin toimijoita. Suunnittelupöydälle kuuluvat kotien lisäksi hotellit, laivat, kahvilat ja toimistot. Kotoisassa Strand on suunnitellut koteja aiemminkin. Tämänkertainen tuotantokausi on hänelle neljäs.

Strandin intohimona ovat haasteet, joiden ratkaisut synnyttävät toimivan ja kauniin tilan. Uransa kohokohdiksi hän nimeää kaikki ne hetket, jolloin asiakkaat ovat olleet silminnähden kiitollisia. Yhden mieleenpainuvimmista ja ehdottomista huippuhetkistä urallaan Strand kertoo liittyvän Kotoisaan.

– Eräs aiempien kausien kohde on ollut erityisen palkitseva. Perheen äiti ottaa minuun edelleen säännöllisesti yhteyttä. On koskettavaa kuulla, että he muistavat minut ihmisenä, joka muutti heidän arkensa.



Joogaava urakoitsija Vilja Schepel

Kotoisan kuudennen tuotantokauden sisäkohteiden urakoitsija Vilja Schepel on rakennusalan yrittäjä. Alalla Schepel on ollut 2000-luvun alusta saakka.

Korjausrakentamiseen erikoistunut Schepel nauttii työnsä haastavuudesta. Erityisesti häntä kiehtoo korjausrakentamisessa sen monipuolisuus. Lähes päivittäin tulee vastaan uudenlaisia tilanteita, joissa vaaditaan ongelmanratkaisutaitoja. Intohimoisesti rakentamiseen suhtautuva Schepel pitääkin tärkeänä, että saa oppia työssään alati jotain uutta – vielä yli 20 vuoden työkokemuksen jälkeenkin.

– Korjausvaihtoehtoja pitää aina miettiä, eivätkä ne ole yksiselitteisiä. Se on ihanaa! Kuolisin sisäisesti viikossa, jos joutuisin tekemään jotain yhtä tiettyä asiaa päivästä toiseen, Schepel kertoo.

Kotoisassa Schepel on mukana ensimmäistä kertaa, mutta hän on tuttu kasvo Huvila & Huussi -ohjelmasta, jossa hän on toiminut niin ikään urakoitsijana.



Pihojen taikuri Helga Andersson

Helga Andersson on Kotoisa-ohjelman pihasuunnittelija. Hänellä on pitkä tausta sekä viherrakentajana että pihasuunnittelijana ja ammatiltaan hän on hortonomi.

Parikymmentä vuotta pihoja loihtinut Andersson toimii yrittäjänä. Uransa kohokohtia hän muistelee lämmöllä.

– Eri tavoin huomiota saaneet kohteet, kuten lehtien sivuille päätyneet suunnittelemani pihat ovat tietenkin tuntuneet hyvältä. Myös yrityksen perustaminen lukeutuu urani kohokohtiin, mutta aivan erityisenä pidän Kotoisan pihasuunnittelijaksi pääsemistä. Se on ollut todella hauskaa ja inspiroivaa, Andersson kertoo.

Tämänkertainen Kotoisan tuotantokausi on hänelle kolmas.



Pihaurakoitsija Arto Kontio

Jo neljättä kertaa Kotoisan pihaurakoitsijana toimiva Arto Kontio on pitkän linjan viherrakentaja. Työuraa alalta on kertynyt 25 vuoden ajan ja vuosiin mahtuu tuhansia rakennettuja pihoja. Alati vaihtuvat kohteet jäävät Kontion mieleen kukin tavallaan.

– Toisinaan on hauskaa, kun auton ikkunasta näkyy jotain, jonka muistaa itse rakentaneen. Olen saanut asiakkaista myös ystäviä ja nekin kohteet ovat jääneet erityisenä mieleen. Uran huippuhetkeksi nousee kuitenkin Kotoisa. Varmasti muistaa eläkepäivinä, että tuli lähdettyä mukaan ohjelmaan, Kontio kertoo.

Kotoisan kohteet ovat Kontiolle erityisen mieluisia niiden jättimäisten ja kokonaisvaltaisten muutoksien vuoksi. Poikkeuksellisen suurta iloa tuottavat kohteet, joissa on läsnä jokin vahva luonnon elementti kuten vesi tai kallio.