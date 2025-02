Kotoisa-sarja palaa ruutuun – tutustu asiantuntijatiimiin

Kotoisan uudistunut asiantuntijatiimi loihtii jälleen häikäiseviä muutoksia kodeissa ja puutarhoissa.

Kotoisa-sarja palaa ruutuun seitsemännen tuotantokauden jaksoin torstaina 3. maaliskuuta.

Kauden aikana nähdään nähdään 12 jaksoa, joissa toteututaan valtavia kohteita jättimäisine muutoksineen, sekä pienempien remonttitarpeiden koteja ja pihoja. Mukana kotien ja kotipihojen lisäksi on muun muassa hulppean kakkoskodin massiivinen piharemontti Itämeren rannalla. Kotoisa pelastaa myös palan kaupunkikulttuuria – nimittäin siirtolapuutarhamökin lopulliselta rapistumiseltaan.

Kotoisan asiantuntijoina nähdään sekä tuttuja että uusia kasvoja. Koteja loihtivat edelleen Seija Strand ja Vilja Schepel. Pihoja toteuttavat Helga Andersson sekä uutena urakoitsijana Teemu Luostarinen.

Kauden aikana nähdään myös, kuinka Erika Vikmanin hankalan muotoinen rinnetontti remontoidaan jokaista senttiä myöten haaveissa siintävän ylellisen lomakeitaan eteen. Kotoisan hätiin kutsuu myös Ali Jahangiri, sillä talosta on loppunut makuuhuoneet kesken, ja Seija ja Vilja rientävät laittamaan Alin makuuhuoneasiat kuntoon.

TUTUSTU KOTOISA-TIIMIIN:

Kotoisa-sarjan Seija Strand.MTV Oy / Maru Lemmetty

Suunnittelijakonkari Seija Strand

Kotoisan sisäkohteiden suunnittelusta vastaa sisustussuunnittelija (SI) Seija Strand. Hän on toiminut alalla menestyksekkäästi yrittäjänä yli kahden vuosikymmenen ajan. Strandin monipuoliselle urapolulle mahtuu niin suuria bränditaloja, kuin pienempiäkin toimijoita. Suunnittelupöydälle kuuluvat kotien lisäksi hotellit, laivat, kahvilat ja toimistot.

Kotoisassa Strand on suunnitellut koteja aiemminkin. Tämänkertainen tuotantokausi on hänelle viides. Strandin intohimona ovat haasteet, joiden ratkaisut synnyttävät toimivan ja kauniin tilan.

Uransa kohokohdiksi Strand nimeää kaikki ne hetket, jolloin asiakkaat ovat olleet silminnähden kiitollisia. Yhden mieleenpainuvimmista huippuhetkistä hän kertoo liittyvän Kotoisaan.

– Eräs aiempien kausien kohde on ollut erityisen palkitseva. Perheen äiti ottaa minuun edelleen säännöllisesti yhteyttä. On koskettavaa kuulla, että he muistavat minut ihmisenä, joka muutti heidän arkensa.

Kotoisa-sarjan Vilja Schepel.MTV Oy / Maru Lemmetty

Joogaava urakoitsija Vilja Schepel

Kotoisan seitsemännen tuotantokauden sisäkohteiden urakoitsija Vilja Schepel on rakennusmestari ja yrittäjä. Alalla Schepel on ollut 2000-luvun alusta saakka.

Korjausrakentamiseen erikoistunut Schepel nauttii työnsä haastavuudesta. Häntä kiehtoo korjausrakentamisessa erityisesti sen monipuolisuus. Lähes päivittäin tulee vastaan uudenlaisia tilanteita, joissa vaaditaan ongelmanratkaisutaitoja. Intohimoisesti rakentamiseen suhtautuva Schepel pitää tärkeänä, että saa oppia työssään alati jotain uutta – vielä yli 20 vuoden työkokemuksen jälkeenkin.

– Korjausvaihtoehtoja pitää aina miettiä, eivätkä ne ole yksiselitteisiä. Se on ihanaa. Jos joutuisin tekemään jotain yhtä tiettyä asiaa päivästä toiseen, kuolisin sisäisesti viikossa.

Schepel on Kotoisan sisäkohteiden urakoitsijana toista kertaa.

Kotoisa-sarjan Helga Andersson.MTV Oy / Maru Lemmetty

Pihojen taikuri Helga Andersson.

Helga Andersson on Kotoisa-ohjelman pihasuunnittelija. Hänellä on pitkä tausta sekä viherrakentajana että pihasuunnittelijana. Ammatiltaan hän on hortonomi. Parikymmentä vuotta pihoja loihtinut Andersson toimii yrittäjänä.

Uransa kohokohtia Andersson muistelee lämmöllä.

– Eri tavoin huomiota saaneet kohteet, kuten lehtien sivuille päätyneet suunnittelemani pihat, ovat tietenkin tuntuneet hyvältä. Myös yrityksen perustaminen lukeutuu urani kohokohtiin, mutta aivan erityisenä pidän Kotoisan pihasuunnittelijaksi pääsemistä. Se on ollut todella hauskaa ja inspiroivaa.

Helga Andersson on nähty Kotoisan pihasuunnittelijana aiemminkin. Tämänkertainen tuotantokausi on hänelle neljäs.

Kotoisa-sarjan Teemu Luostarinen.MTV Oy / Maru Lemmetty

Dynaaminen monitoimikone Teemu Luostarinen

Kotoisan seitsemännen tuotantokauden pihaurakoitsija Teemu Luostarinen on aloittanut uransa pihoissa vuonna 2000 kivitöiden parissa. Pikkuhiljaa työnkuva laajeni ja nykyään Luostarinen tekee kokonaisvaltaista piharakentamista yrittäjänä. Erityistä rakentamisen iloa Luostarinen kokee silloin, kun saa nähdä pihan rakentuvan alusta loppuun. Hän kuvailee ensimmäistä Kotoisa-kauttaan upeaksi kokemukseksi.

– Tunteiden kirjo remontin aloituksesta valmiiseen pihaan on valtava. Kaivautuminen mutavellistä pihan luovutukseen on huippua. Syvistä vesistä asukkaan riemuun ja onneen, se on hieno tunne. Olen jäänyt siihen hieman koukkuun.

Kotoisassa Luostarinen on mukana ensimmäistä kertaa, mutta hän on tuttu kasvo myös Huvila ja Huussi -ohjelmasta, jossa hän on toiminut niin ikään urakoitsijana.

Haku Kotoisan kahdeksannelle kaudelle mukaan on käynnissä täällä.