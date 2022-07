Kotimaanmatkailijat suuntaavat jälleen Saariston rengastielle – näissä paikoissa kannattaa vierailla suositun matkailureitin varrella

Suomalaisten into kotimaanmatkailuun on lisääntynyt huomattavasti koronapandemian aikana, mutta viimeaikainen polttoaineiden hintojen nousu uhkaa kääntää trendin laskuun. Turun saaristoa kiertävän Saariston rengastien voi kuitenkin autoilun sijaan taittaa myös pyöräillen tai patikoiden. Tällöin välttyy myös pitkiltä jonotuksilta lauttoihin.

Joka kesä tuhannet matkustajat suuntaavatkin kotimaanmatkailun ikisuosikiksi muodostuneelle rengastielle, joka on kierrettävissä kauttaaltaan toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun. Noin 250 kilometriä pitkä reitti kulkee Turun saariston kauneimpien maisemien läpi.

Naantalin vanha kaupunki

ullstein bild - Fishman/ All Over Press

ullstein bild - Fishman/ All Over Press

Louhisaaren kartanolinna

Myös Iniössä sijaitseva Sophia Wilhelminan kirkko tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen Turun saariston historiaan. Silloin vastasyntyneen Ruotsin prinsessan mukaan nimetty kaunis kivikirkko rakennettiin vuosina 1798–1800 ja sen sisätilat on uusittu uusgoottilaiseen tyyliin vuonna 1880 tapahtuneen tulipalon jälkeen.

Seilin saari

Entiseen mielisairaalarakennukseen on vapaa pääsy ja saarella järjestetään myös opastettuja kierroksia, joilla pääsee tutustumaan saaren historiaan, luontoon sekä saarella nykyään tehtävään tutkimustoimintaan.

Taidetta ja kulttuuria

Rengasreitin varrelta löytyy runsaasti tekemistä myös taide- ja kulttuurielämyksiä etsiville. Keskellä Kustavin kylää sijaitseva ArtTeatro on kahden entisen Cirque du Soleil -tähden perustama sirkus, jossa järjestetään korkeatasoisia sirkus- ja varieteetaiteen esityksiä.

Paraisten keskustasta löytyy puolestaan uniikki taidegalleria Art Bank, jossa on esillä pysyvä Salvador Dali -näyttely sekä myös suomalaisten nuorten taiteilijoiden teoksia.

Syö, juo, yövy

Köpmansilla voi lisäksi yöpyä kotoisasti sisustetuissa huoneissa. Peterzens Peterzénsin vierasvenesatama Kustavissa pitää sisällään paitsi vanhoista satamakonteista kekseliäästi remontoidun majatalon, myös design-puodin sekä ravintolan, jonka lohikeitto on ehdottomasti tilaamisen arvoista.

Sattmark Sattmark on mainio taukopaikka matkalla Paraisista Nauvon suuntaan. Kahvilaravintola on tunnettu fish&chips-annoksestaan, jossa on käytetty tuoretta kuhaa.