Korvaaja Sergio Pérezille? F1-testistä ilmoilla kovia puheita – Red Bull -pomo kommentoi

Ricciardo ja Lawson kaasuttelevat Crash.net-sivuston mukaan tällä viikolla Red Bullin sisartalli RB:n autolla Imolassa. Red Bullin entinen kisakuljettaja Ricciardo on RB:n nykyinen kisapilotti, Lawson puolestaan Red Bullin ja RB:n reservikuski.

Testiä on Crash.netin mukaan pidetty kaksintaisteluna, jossa selvitettäisiin, kuka mahdollisesti korvaisi heikosti suoriutuneen Sergio Pérezin loppukaudella Red Bullilla.

Red Bull -tallipäällikkö Christian Hornerin sunnuntaisen Span F1-osakilpailun jälkeiset sanat kielivät kuitenkin toista. Australialainen Ricciardo ja uusiseelantilainen Lawson eivät Hornerin mukaan aja rengastestiä, vaan kyse on kuvauspäivästä ja sisällöstä.

– Se tehdään nykyisellä autolla, koska sillä voi ajaa 200 kilometriä tunnissa, Horner sanoi ja lisäsi, että sekä Ricciardolle että Lawsonille on luvassa paljon kuvausaikaa.

"Etusijalla tukea 'Checoa'"

Horner muotoili Red Bullin olevan "erinomaisessa asemassa", jossa sillä on "kaikki informaatio".

– Etusijalla on tukea "Checoa" (Pérez) ja ymmärtää, mitä hän tarvitsee.

– Me kaikki haluamme hänen kääntävän tilanteen päälaelleen. Haluamme nähdä hänen onnistuvan.

Red Bull on voittanut edelliset kaksi valmistajien maailmanmestaruutta suvereenisti, mutta kilpailun kiristyttyä ja Pérezin oltua ahtaalla taisto on menossa tänä vuonna tiukemmaksi. Red Bull johtaa tällä hetkellä tallien kilpailua 42 pisteellä ennen McLarenia.

– Sergio tietää, että valmistajien MM-taistoa ajatellen molempien autojen on oltava McLarenien edellä, jos vain mahdollista. Viime kisoissa näin ei ole ollut. Tavoite on voittaa sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruudet. Keskustelemme maanantaina siitä, mikä on paras tapa saavuttaa se, Helmut Marko sanoi ennen Span kisaa.