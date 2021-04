Koronavuosi on ollut erityisen rankka sote-alan työntekijöille – Anninan halu terveydenhoitajaksi vain vahvistui pandemian myötä: "Tämä työ on tärkeää"

Suosituin ala oli terveysala, jonne haki yli 47 000, mikä on noin 800 enemmän kuin viime keväänä. Yksi terveysalalle pyrkivä on Annina Varhala. Hän haki opiskelemaan terveydenhoitajaksi.

Varhalaa on aina kiinnostanut terveys, hyvinvointi ja lääketiede. Lisäksi häntä kiinnostaa lasten parissa työskentely. Siksi terveydenhoitajan ammatti, jossa on mahdollista päästä töihin kouluun tai neuvolaan, tuntui Varhalasta hyvältä vaihtoehdolta.

– Se on harmi, että palkkaukseen ei ole tullut muutosta, sillä työ on tärkeää ja siinä on paljon vastuuta. Siitä tulisi saada parempi palkkio. Toivoisin, että suhtautuminen sotealaa kohtaan olisi koronan myötä muuttunut myönteisempään suuntaan, sillä tämä on tärkeä ala.