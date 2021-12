Koronavirus myllää NHL:n otteluohjelmaa – kolmen joukkueen pelit pitkälle tauolle

NHL ilmoitti perjantaina, ettei Calgary, Colorado ja Florida pelaa enää otteluakaan ennen joulua. Joukkueiden on määrä palata tositoimiin vasta joulun jälkeen.

NHL:n koronatilanne on pahentunut valtavasti kuluvan viikon aikana. Virus on vallannut jalansijaa kaikista eniten Calgaryssa, jonka joukkueesta valtaosa on joutunut NHL:n koronaprotokollalistalle.