Koronaviruksen toinen aalto kylvää edelleen tuhoa Australiassa

Kuolonuhrit liittyvät Victorian osavaltion ja sen pääkaupungin Melbournen koronaviruksen toiseen aaltoon. Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin viime päivinä laskenut, mikä antaa toivoa siitä, että tiukat eristystoimet alkavat viimein tuottaa tulosta.

Melbournessa otettiin rajoitukset uudelleen käyttöön yli kuukausi sitten, ja niitä kiristettiin tuntuvasti kuluvan kuun alussa. Kaupungissa on muun muassa voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto, valtaosa liikkeistä on suljettu ja maskin käyttö ulkona on pakollista.