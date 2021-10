Koronatesteistä luistaneita ensimmäistä kertaa käräjäoikeuteen uuden pykälän nojalla

Suomessa on tullut ensi kertaa vireille rikosjuttuja kesällä voimaan tulleen, koronatestistä luistamista koskevan lainkohdan perusteella. Yhteensä kolmea henkilöä vastaan on nostettu syytteet covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta Helsingin käräjäoikeudessa.

STT tiedusteli asiaa myös muista käräjäoikeuksista, mutta niistä vastaavia juttuja ei vielä löytynyt. Syytteitä on todennäköisesti kuitenkin tulossa, sillä Tilastokeskuksen mukaan covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta oli syyskuun loppuun mennessä kirjattu Suomessa 63 rikosilmoitusta.

Kyseessä on tartuntatautilakiin kesällä tehty väliaikainen lisäys. Sen mukaan täysi-ikäinen, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuuden osallistua koronatestiin, on tuomittava sakkoon. Pykälä koskee tilanteita, joissa Suomeen saapunut ihminen on ollut velvoitettu menemään koronatestiin.