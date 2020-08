Koronatestaajat odottamassa Pohjois-Makedoniasta saapuvaa konetta Turun lentokentällä

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoo MTV Uutisille, että koneessa on runsaat 150 matkustajaa. Lentoyhtiö on informoinut matkustajia kentällä suoritettavasta testauksesta.

Liuksa kertoo, että operaatio on tehty nopealla aikataululla ja toteuttamisessa on ollut haasteita. Kaikki on kuitenkin pyritty huomioimaan: