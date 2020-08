Koronatartuntoja on varmistettu maailmanlaajuisesti jo yli 18 miljoonaa – synkimmät luvut Yhdysvalloissa ja Brasiliassa

Määrällisesti eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa on varmistettu reilusti yli 4,6 miljoonaa tartuntaa ja Brasiliassakin yli 2,7 miljoonaa. Näiden lisäksi miljoonan tartunnan raja on ylittynyt myös Intiassa, jossa tartuntoja on varmistesttu yli 1,7 miljoonaa.