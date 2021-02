Koronasyksy näkyi surullisesti lasten hätänä: Kiireelliset hätäkeskustehtävät tuplaantuivat – katso oman alueesi tilanne

– On ääripäästä toisen. On selkeää väkivaltaa. Ja pahin mahdollinen on, että joku on kuollut. Sitten on sellaista, että lapsi on itse joutunut hankkimaan ruokansa ja vaatteensa jo pidemmän aikaa, niin onhan ne sykähdyttäviä tilanteita päivystäjillemme ja vaikeitakin tilanteita käsitellä.