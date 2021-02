Koronasulku sai ravintola-alan hatun kouraan – tukea vaaditaan niin työntekijöille kuin yrityksillekin: "Äärimmäisen haastava tilanne"

Rönni-Sällinen on huolissaan jatkuvassa epävarmuudessa elävien työntekijöiden hyvinvoinnista.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa taas peräänkuuluttaa sitä, että suljettaville ravintoloille luvatun korvauksen on oltava riittävä ja oikeudenmukainen kaiken kokoisille yrityksille.

– On erittäin tärkeää, että korvauksen saavat myös sellaiset ravintolat, joiden oma pääoma on heikompi kuin tietyt EU:n valtiontukiartiklat edellyttävät. Myös isojen yritysten tulee saada korvaus sulkemisen ajalta tällä hetkellä Suomessa voimassa olevien tukien enimmäismäärien rajoittamatta sitä. Tämä on välttämätöntä työllisyydenkin näkökulmasta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.