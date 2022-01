Koronaryhmä suosittaa tilarajoitusten jatkoa kahdella viikolla pk-seudulla: Sairaalakuormitus jatkaa kasvuaan

HUS-alueella on sairaalahoidossa yhteensä 347 koronapotilasta. Ryhmän mukaan sekä HUSissa että kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa on jouduttu supistamaan kiireetöntä hoitoa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa koronapotilaiden hoidon turvaamiseksi. Henkilökunnan kuormitus koko sote-alalla on korkeaa, koska koronan hoiitoon jouduttu siirtämään henkilöstöä muista palveluista.