Koronarajoituksia ei oteta enää protestoimatta vastaan – tänään ravintolarajoitukset tiukentuvat ja alan ihmiset osoittivat mieltä

– Selkeä viestintä se on se ykkönen. Ja kunnioitusta sen päälle. Liian usein meidänkin alasta puhutaan vain kuppiloina ja muina juottoloina. Se on väärin. Ala on matalapalkka-ala, mutta vaatii sille kuuluvaa kunnioitusta. Moni on intohimolla tekemässä työtään, mielenosoituksessa paikalla ollut Restonomiliiton toiminnanjohtaja Joel Kettula puhui.