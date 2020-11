Koronapotilas julkaisi videon kuolleesta miehestä napolilaissairaalan lattialla – kohuvideo alleviivaa huolestuneita kommentteja: Italian terveydenhuolto on sietokykynsä rajoilla

Napolin kuvernööri Vincenzo De Luca sanoi torstaina, että video on kuvattu sen jälkeen, kun hoitaja oli jo löytänyt miehen ja oli soittamassa apua. Hänen mukaansa viranomaiset tulevat kuitenkin tutkimaan tapahtumien kulun.

Videolla La Monica myös kuvaa muita osaston potilaita, ja sanoo etteivät he tiedä kaikista, ovatko he elossa vai eivät. Voit katsoa videon artikkelin alusta. Huomioi, että se sisältää materiaalia, joka voi järkyttää herkimpiä.

Yli 30 000 sairaalapotilasta

Italiassa koronaepidemiatilanne on huonontunut nopeasti, ja perjantaina maassa meni rikki uusien päivittäisten tapausten ennätys lähes 41 000 uudella tapauksella.

Useampi terveydenhuollon työntekijä on ilmaissut julkisuudessa huolensa siitä, pystytäänkö sairaaloissa hoitamaan kaikki tarvitsevat. Tällä hetkellä Italiassa on yli 30 000 ihmistä sairaalassa koronan vuoksi. Noin 3000 on tehohoidossa.