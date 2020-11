Koronapotilaiden määrä kasvaa, sairaalat äärirajoilla Yhdysvalloissa: "Olemme lähellä pistettä, että joudumme päättämään, kuka saa hoitoa ja kuka ei"

Keskiviikkona Yhdysvalloissa sairaalahoidossa oli koronan vuoksi yli 65 000 ihmistä, mikä on uusi ennätysmäärä, kertoo CNN . Kyseessä on toinen päivä peräkkäin, kun sairaalahoidossa olevien määrä ylittää 60 000.

Sairaalapotilaiden määrässä taas erityisen huolestuttava tilanne on Texasin osavaltiossa, jossa tartuntoja on todettu yli miljoona.

Osavaltiossa sijaitsevan El Pason kaupungin sairaaloissa on hoidettavana yli 1 000 koronapotilasta. Kaupungissa on jouduttu muuttamaan sotilassairaaloita koronapotilaiden hoitopaikoiksi.

Myös Illinoisissa tartuntamäärät ovat nousseet niin korkealle, että ryhmä lääkäreitä on lähettänyt avunpyynnön paikalliselle kuvernöörille. Asiasta kertoo Washington Post .

Yli 10 miljoonaa tautitapausta

Tartuntamäärät ovat nousseet huolestuttavaa vauhtia. Viimeisen vuorokauden aikana Yhdysvalloissa on todettu reilut 140 500 uutta koronatartuntaa, kertoo CNN Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurantaan nojaten.

Yhteensä tartuntoja on todettu koko pandemian aikana reilut 10 miljoonaa, mikä on eniten maailmassa. Yli 240 000 ihmistä on kuollut maassa viruksen aiheuttamaan tautiin.