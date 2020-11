Venäjällä päiväennätys koronakuolemien määrässä nousi aivan uudelle sataluvulle

Vuorokauden aikana rekisteröitiin 432 uutta kuolemantapausta. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko epidemian aikana, kun kuolleiden lukumäärä nousee yli 400:aan päivässä.

Venäjän virallisten koronakuolemalukujen on arvioitu olevan alakanttiin todelliseen tilanteeseen verrattuna.

Venäjän omaan koronarokotetta kehittävä ryhmä puolestaan ilmoittaa Sputnik V -rokotteen tehoksi testien perusteella 92 prosenttia. Kaikkiaan 16 000 koehenkilöä on saanut kaksi rokoteannosta, ja heistä 20 on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, rokotteen kehittäjät kertovat. Sairastuneissa on sekä aidon rokotteen että lumerokotteen (placebo) saaneita ihmisiä.