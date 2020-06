Koronapandemia vaikutti rajusti poliisien työhön: Kotihälytykset, pahoinvointi ja mielenterveysongelmat näkyvät kentällä: "Hirvittää lasten puolesta"

Lähes joka kolmas poliisin, oikeushallinnon ja hätäkeskuksen työntekijöistä kertoo työmääränsä kasvaneen koronapandemian aikana. Tehtävien luonne on myös muuttunut ja poliisi on joutunut priorisoimaan eri tehtävien välillä.

Suurin muutos on etätyö, johon on siirrytty isossa mittakaavassa. Asiakaskontaktit on vähennetty minimiin ja asioiden hoitaminen puhelimitse on lisääntynyt. Vain pakolliset kuulustelut tehdään, muut siirretään myöhemmäksi.

Uudenmaan rajojen sulku työllisti

Etätöissä nähtiin myös hyötyä

–Pandemia on tyhjentänyt kalenterin lähes tyystin. Antanut mahdollisuuden työskennellä etänä, joka on lisännyt työhyvinvointia suunnattomasti. Kiire on poistunut ja stressi vähentynyt, mutta työteho on etätyöskentelyn myötä kasvanut huomattavasti, koska työt on helpompi pitää järjestyksessä. Ei tule keskeytyksiä työhön siinä määrin kuin "lähitöissä". Ilmeisen turhat kokoukset ovat jääneet pois ja etäyhteyksin pidetyt pakolliset kokoukset ovat aiempaa tehokkaampia turhan jutustelun jäätyä pois.